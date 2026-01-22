Presidenta venezolana cambia comandantes militares regionales tras caída de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a 12 oficiales superiores en mandos regionales poco después de la caída de Nicolás Maduro.

Rodríguez ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Un documento con copia de los nombramientos firmados por el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, circula en medios locales, sin que el gobierno confirmara su autenticidad.

Pero el jefe del Comando Estratégico Operacional, cabeza operativa de la Fuerza Armada, felicitó en su cuenta de Telegram a cada uno de los generales nombrados para comandar 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI) en distintos estados del país.

El general Domingo Hernández Lares dedicó elogios a cada comandante: desde describir a uno como “un soldado templanza, lleno de principios y valores” o destacar los “dotes de liderazgo y ejemplo para acometer las misiones” de otro.

“Soldado de honor quien con espíritu inquebrantable ha sabido mantener encendido el fuego sagrado de los libertadores”, escribió, por ejemplo, del nuevo comandante de la ZODI del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Padrino López y Hernández Lares conservan por ahora sus cargos.