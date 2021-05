Plantón para exigir flexibilización del toque de queda en Cartagena

A las 4 de la tarde de este martes 11 de mayo, el gremio de los restaurantes y gastrobares realizará un plantón en la Torre del Reloj del Centro Histórico de Cartagena para pedirle a la Alcaldía una flexibilización del toque de queda y el respeto del derecho al trabajo.

Durante la manifestación pacífica, empleados y propietarios darán a conocer las afectaciones considerables que ha provocado en los diferentes establecimientos el toque de queda, teniendo en cuenta que la medida rige de lunes a viernes de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente; y sábados y domingos de 2 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente.

Los dueños de este tipo de establecimientos aseguran que el horario los ha perjudicado porque prácticamente no pueden abrir los fines de semana. Puntualizaron que los negocios no pueden sobrevivir solamente con servicio a domicilio, pues las ganancias no son suficientes para sostener la nómina de empleados y pagar el dinero de los millonarios alquileres de los locales donde funcionan.

Los restaurantes y gastrobares proponen a la Alcaldía que el toque de queda se flexibilice y aplique todos los días de la semana a partir de las 10 de la noche. De igual forma, le exigieron al alcalde William Dau, endurecer los controles a los negocios informales que fomentan la propagación del Coronavirus por el irrespeto a los protocolos de bioseguridad.