Fue hostigada la estación de Policía de Río de Oro, Cesar: se reporta un fallecido y un herido

Fuentes confirmaron que la estación de Policía de Río de Oro, Cesar fue hostigada la mañana de este viernes 27 de febrero por hombres armados, al parecer pertenecientes a la guerrilla del ELN.

En el hecho quedaron heridos dos uniformados, uno de ellos, identificado como Jorge Taborda, de 36 años, falleció horas después en medio de una cirugía que le realizaban en el centro médico por la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, el otro patrullero se encuentra recibiendo atención médica.

Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad con el fin de dar con el paradero de los responsables del ataque.

Por su parte, se conoció que debido a estos hostigamientos, la Registraduría decidió suspender las capacitaciones de los jurados de votación en esta zona del país.