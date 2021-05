Ibagué no será sede del suramericano de atletismo

La Confederación Suramericana de Atletismo decidió que el campeonato de la especialidad programado entre el 28 y el 30 de mayo se cumplirá en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Dicha competencia que reúne a deportistas de 13 países no se llevará a cabo en Ibagué, como inicialmente se planteó, por la no entrega por parte de la Federación del aval deportivo, el cual no se otorgó por la crisis que vive el país por cuenta del COVID 19, además el Ministerio de Salud no entregó la autorización para el ingreso de la delegación de Brasil.

En el comunicado firmado por Ramiro Varela presidente de la Federación Colombiana de Atletismo dio a conocer esta información al término de la reunión del máximo órgano de este deporte en suramerica.

Durante este año, Ibagué ha sido sede de diferentes certámenes nacionales e internacionales de atletismo y patinaje que ha posicionado a esta ciudad como un importante destino deportivo del país.