Joven apuñaló en el pecho a otro hombre durante una riña en pleno centro de Ibagué

Ibagué

Momentos de pánico se vivieron en plena vía pública del centro de Ibagué, donde dos hombres, un vendedor de chorizos y un cuidador de motos, se enfrentaron con cuchillos. Imágenes captadas y publicadas en redes sociales muestran el instante en que el vendedor agredió al cuidador con un cuchillo a la altura del pecho, muy cerca del corazón.

De acuerdo con el mayor Óscar Fernando Valero, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana, la rápida reacción del cuadrante del sector permitió la captura inmediata del joven de 20 años, identificado preliminarmente con el alias de ‘Robayo’, quien hirió con arma blanca al otro trabajador informal.

“Fue capturado por el presunto delito de tentativa de homicidio, luego de ser identificado por la comunidad como el responsable de agredir con arma blanca a otro hombre, en un hecho motivado por intolerancia. El sujeto fue detenido metros más adelante del lugar”, explicó el oficial.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades después de que en un centro médico descartaran lesiones en su contra. Entretanto, la víctima de la puñalada fue trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta, donde recibe atención médica.

“Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas blancas tipo cuchillo, con las que estas personas se agredieron. Invitamos a la ciudadanía a respetar la vida y a usar el diálogo como el mecanismo más eficaz para resolver desacuerdos y evitar la intolerancia social”, agregó el mayor Valero.

En Ibagué, más del 50 % de los homicidios están relacionados con hechos de intolerancia, lo que mantiene la preocupación de las autoridades frente a este tipo de violencia.