Taxista reportado como desaparecido en Ibagué fue hallado horas después con vida en un motel

Ibagué

Lo que comenzó como la angustiante preocupación de una familia y de todo un gremio terminó por convertirse en una anécdota de la que habla una ciudad entera. Se trata de la historia de un taxista que fue reportado como desaparecido, pero que después apareció con vida en un popular motel de Ibagué.

Hacia el mediodía del sábado 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales y cadenas de WhatsApp alertando sobre su desaparición. Sus familiares aseguraban que había iniciado su turno desde las 7:00 de la mañana, pero su celular sonaba apagado cuando intentaban comunicarse con él.

De inmediato, sus colegas iniciaron la búsqueda del conductor, identificado con las iniciales Y. F. B. (se reserva su identidad para proteger su intimidad). Durante varias horas la ciudad permaneció expectante y los ciudadanos se solidarizaron compartiendo las publicaciones.

Sin embargo, al caer la tarde del mismo sábado, trascendió que el taxista y su vehículo fueron hallados al interior del Motel Venus, donde al parecer permaneció durante todo el día. Sin presentar afectaciones de salud, el hombre tranquilizó a sus compañeros de la ‘mancha amarilla’.

“Compañeros, para informarles, aquí en el motel Venus se encontró el carro y él también está aquí. Para que no busquemos a nadie, listo, ya se encontró”, se escucha en un audio difundido en un grupo de taxistas.

Naturalmente, el episodio ha dado mucho de qué hablar en la ciudad, pues se tomó con humor lo que inicialmente fue temor y angustia. “Compañeros, muchas gracias por preocuparse por el malentendido. La verdad estaba trabajando por horas, tenía los teléfonos apagados y por eso fue la confusión”, manifestó el conductor en un audio luego de aparecer.

La presunta desaparición generó especial preocupación por los recientes casos de robos y hasta secuestro exprés contra taxistas en la ciudad.

Días atrás, Caracol Radio reveló el caso de un conductor que fue víctima de un secuestro exprés el fin de semana anterior.

Según el transportador, en un montallantas cercano a la glorieta de Mirolindo dos hombres le hicieron señal de pare. Uno se subió en el asiento delantero y otro atrás, y le pidieron un servicio hacia el puesto de avenas ubicado a un costado del puente de la Variante.

El conductor relató que en medio del trayecto uno de los sujetos sacó un arma, lo intimidó y lo obligó a desviarse por una vía destapada hasta un sector cercano a las antenas en La Martinica, donde lo hicieron hablar con un supuesto comandante de un frente denominado La Gaitana.

Tras la llamada extorsiva, los delincuentes lograron que familiares y empleadores del taxista consignaran 2 millones 5 mil pesos y posteriormente lo dejaron en libertad.