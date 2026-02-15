Conmoción en el Tolima por la muerte de reconocida profesora en accidente de tránsito

Tolima

Consternados permanecen el municipio de Planadas y la comunidad educativa del Tolima tras la muerte de la profesora Yeimi Katerine Amaya Montealegre, quien perdió la vida en un accidente de tránsito.

La docente falleció en la mañana del sábado 14 de febrero en el sector conocido como la Vuelta de la Bilocha, donde, al parecer, chocó contra un objeto fijo cuando se movilizaba en su motocicleta. Era ampliamente reconocida en el sur del departamento por su carácter afable y su compromiso con la enseñanza, labor que ejercía en la Institución Educativa Domingo Savio, ubicada en el casco urbano del municipio.

“Nuestro municipio amanece con el corazón entristecido. La partida inesperada de una docente nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es cuidarnos cada día. Ustedes, maestros y maestras, no solo cumplen una labor académica: son guías, orientadores y esperanza para nuestros niños y jóvenes”, manifestó el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje.

Según la información entregada por el mandatario, el fallecimiento de la profesora estaría relacionado, al parecer, con la falta del uso de casco. Sin embargo, se tiene registro de múltiples accidentes fatales en ese mismo punto, conocido también como la Curva de la Bilocha.

“Queremos hacer un llamado sincero y respetuoso: usar el casco no es una opción, es un acto de amor propio y de responsabilidad con quienes los esperan en casa y en el aula. Un casco puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No sabemos qué puede ocurrir en la vía, incluso cuando somos prudentes. Hay factores que no controlamos, pero sí podemos decidir protegernos”, agregó Hueje.

Por su parte, el Sindicato de Maestros del Tolima destacó las cualidades humanas y profesionales de Yeimi Katerine Amaya, que la hicieron muy querida entre sus estudiantes.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de labor y a toda la comunidad educativa que hoy lamenta su partida. Su compromiso con la orientación escolar y el bienestar emocional de nuestros niños y jóvenes deja una huella imborrable en el magisterio tolimense”, señaló el sindicato.