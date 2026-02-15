Apertura de compuertas en Betania perjudicó la popular subienda en Honda, Tolima

Tolima

Tras más de dos semanas desde la apertura de compuertas del embalse de Betania para regular sus niveles, el incremento del caudal terminó por afectar la tradicional subienda en el municipio de Honda, en el norte del Tolima.

Según el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, la medida elevó considerablemente el nivel del río Magdalena, lo que ha dificultado la labor de los pescadores, quienes cada año esperan la temporada de subienda entre enero y marzo.

“En las últimas semanas se ha visto afectada la subienda por los niveles altos del río Magdalena. Afortunadamente no tenemos ninguna condición adversa para la población. La cuota de desborde está en 8,40 metros y hasta ahora el nivel ha llegado a los 6 metros. Sin embargo, las familias de pescadores sí se han visto afectadas por las condiciones climáticas y las bajas temperaturas”, explicó el mandatario.

Son más de 400 las familias que dependen de la pesca artesanal en Honda, las cuales desde enero han denunciado afectaciones por prácticas aguas abajo, como la pesca ilegal con chinchorro a la altura de La Dorada. Ahora, la apertura de compuertas en Betania redujo aún más la bonanza de pescado.

“Recordemos que un río muy bajo afecta la subienda, y un río muy alto también la perjudica. Deben darse condiciones ideales”, agregó Rondón.

El Carnaval de la Subienda

Del 19 al 22 de febrero se realizará el 56° Carnaval y Reinado Popular de la Subienda, evento que busca dinamizar la economía de los pescadores y comerciantes de Honda.

Con esta celebración, el municipio conmemora cada año la subienda, fenómeno natural que ocurre entre enero y marzo, cuando grandes cantidades de peces remontan el río Magdalena para reproducirse. Durante este periodo, los peces viajan contra la corriente y pasan por Honda, lo que facilita su captura y dinamiza la economía local.

“Invitadísimos a quienes quieran conocer nuestras festividades, que resaltan las tradiciones de pesca. Tendremos concursos como el lanzamiento de atarraya, donde incluso los visitantes pueden aprender. También habrá competencias de canotaje, festival gastronómico y las populares verbenas”, concluyó el alcalde.