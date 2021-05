Enfrentamientos entre autoridades y estudiantes en Pamplona

Cientos de jóvenes en el municipio de Pamplona salieron en las últimas horas a manifestarse en el marco del paro nacional, pidiéndole al gobierno del presidente Iván Duque que atiende el llamado de las comunidades que están exigiendo que se eliminen varios proyectos que aún cursan en el congreso.

Los estudiantes se apostaron en la entrada a la universidad en la vía que comunica desde ese municipio a la ciudad de Bucaramanga generando varios actos que finalmente terminaron en el bloqueo de esta troncal vial, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir con el grupo ESMAD para poder habilitar nuevamente la movilidad.

Uno de los habitantes que vive en un barrio aledaño a ese sector de Pamplona, le dijo a Caracol Radio que mantienen una preocupación constante porque estas protestas continuarán y ellos serán de los más afectados, “desde nuestras casas podíamos escuchar las detonaciones que se estaban presentando y la algarabía durante la retoma de esta vía, les pedimos a los manifestantes que hagan las protestas en paz y no perjudiquen a los que no estamos participando de ellas, esta situación no genera ningún bien para el municipio y al contrario afectará la economía de nuestra región, apoyamos las protestas pero que sean completamente en paz y sin perjudicar a los demás”, dijo el líder comunitario.

En las próximas horas se han anunciado nuevas movilizaciones en la ciudad mitrada y por esto las autoridades mantienen un operativo haciendo cumplir el último decreto emitido por la alcaldía municipal, que habla de un toque de queda desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, además de una ley seca desde las seis de la tarde hasta el próximo 14 de mayo.