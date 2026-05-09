El IMRD de Cúcuta obtiene reconocimiento nacional por promover hábitos saludables y actividad física
El Ministerio del Deporte destacó al programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
Cúcuta
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta (IMRD), a través del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS), obtuvo el primer lugar a nivel nacional otorgado por el Ministerio del Deporte en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física 2026,.
El reconocimiento resaltó el compromiso, la creatividad y el impacto de las actividades desarrolladas por el equipo del programa que hace parte del IMRD, que bajo el lema “Más movimiento, más vida” y que logró reunir a cientos de ciudadanos en la ciclovía nocturna del Malecón de Cúcuta.
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Durante la jornada, los asistentes participaron en coreografías, circuitos físicos y ejercicios enfocados en el bienestar integral, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de la salud comunitaria.
El Ministerio del Deporte destacó aspectos como la participación ciudadana, la creatividad de las estrategias implementadas, la interacción digital y el impacto social de las actividades, criterios en los que el IMRD logró sobresalir frente a otras iniciativas del país.
Tatiana Cáceres, directora del IMRD Cúcuta agradeció “a todas las personas que día a día nos siguen y participan en nuestras actividades; nos pusimos la meta y con el aporte de todos logramos el primer puesto, mostrando una vez más que en Cúcuta el deporte inspira y la recreación une”.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...