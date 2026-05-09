El IMRD de Cúcuta obtiene reconocimiento nacional por promover hábitos saludables y actividad física. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta (IMRD), a través del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS), obtuvo el primer lugar a nivel nacional otorgado por el Ministerio del Deporte en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física 2026,.

El reconocimiento resaltó el compromiso, la creatividad y el impacto de las actividades desarrolladas por el equipo del programa que hace parte del IMRD, que bajo el lema “Más movimiento, más vida” y que logró reunir a cientos de ciudadanos en la ciclovía nocturna del Malecón de Cúcuta.

Más información Dirigentes políticos en Norte de Santander lamentaron el fallecimiento de Germán Vargas Lleras

Durante la jornada, los asistentes participaron en coreografías, circuitos físicos y ejercicios enfocados en el bienestar integral, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de la salud comunitaria.

El Ministerio del Deporte destacó aspectos como la participación ciudadana, la creatividad de las estrategias implementadas, la interacción digital y el impacto social de las actividades, criterios en los que el IMRD logró sobresalir frente a otras iniciativas del país.

Tatiana Cáceres, directora del IMRD Cúcuta agradeció “a todas las personas que día a día nos siguen y participan en nuestras actividades; nos pusimos la meta y con el aporte de todos logramos el primer puesto, mostrando una vez más que en Cúcuta el deporte inspira y la recreación une”.