La caída de un árbol dejó sin luz al municipio de El Tarra, Norte de Santander

Caída de árbol dejó sin luz al municipio de El Tarra, en Norte de Santander. / Foto: CENS.

Norte de Santander

A través de sus redes sociales, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS grupo EPM, informó que los habitantes del municipio de El Tarra y varios sectores aledaños se encuentran afectados sin el servicio de luz, por la caída de un árbol.

“Informamos a nuestros usuarios en el municipio de El Tarra y sectores aledaños que se presenta una desconexión no programada del servicio de energía, afectando actualmente a 7.849 usuarios asociados a la subestación El Tarra”.

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La empresa aseguró que este sábado 9 de mayo, personal técnico adelantará las labores correspondientes para restablecer el servicio.

“De acuerdo con las inspecciones realizadas por nuestro personal técnico, se identificó que la falla fue ocasionada por el desplome de un árbol que afectó una de nuestras estructuras. Debido a la distancia entre estructuras y las condiciones de la zona, se estima que la normalización del servicio pueda realizarse el día de mañana (9 de mayo)”.

Piden a la ciudadanía comprensión, reiterando su compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.