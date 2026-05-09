Dirigentes políticos en Norte de Santander lamentaron el fallecimiento de Germán Vargas Lleras

Norte de Santander

Uno de los primeros en pronunciarse tras el fallecimiento del exvicepresidente, fue el senador por Cambio Radical Edgar Díaz, quien lamentó que Colombia no tuvo la oportunidad de tener a un estadista y visionario como presidente de la República, haciendo referencia a Germán Vargas Lleras.

“La verdad, una triste noticia para Colombia, un hombre que pudo haber sido un presidente de los más capaces, un gran estadista, una gran persona muy inteligente, una persona que tenía el país en la cabeza, un hombre que siempre estuvo dispuesto a dar todo para ser dirigente de nuestro país, un hombre que tenía todas las capacidades”, dijo a Caracol Radio.

Por su parte, la electa Representante a la Cámara por Norte de Santander y quien también hace parte de Cambio Radical, Eimy Suárez, describió a Vargas Lleras como “Un hombre que, desde cada rol que desempeñó, le aportó al país con el carácter, la visión, el intelecto y el compromiso que lo caracterizaba. Sus obras en cada rincón serán una huella que nunca se borrará”.

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander aseguró que siempre recordará el liderazgo y compromiso con las regiones de Vargas Lleras.

Finalmente. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta resaltó que el exvicepresidente “Fue una figura de carácter, firme en sus convicciones y protagonista de importantes debates para el país. Su trayectoria en la vida pública dejó una huella en la política colombiana”.

No se descarta la posibilidad que, desde Cambio Radical en Norte de Santander, se desarrolle un homenaje póstumo en honor a Germán Vargas Lleras.