Concejales de Cúcuta celebran freno judicial a cesión de Aguas Kpital

Cúcuta.

Luego de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenara suspender provisionalmente el proceso de cesión del contrato de operación entre Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta, desde el Concejo de la ciudad comenzaron a surgir reacciones celebrando la decisión judicial.

Uno de los pronunciamientos fue el del concejal Alonso Torres, quien calificó como positiva la medida cautelar decretada por el alto tribunal y aseguró que con ella se protege a la capital nortesantandereana de un proceso que, según dijo, no debía adelantarse bajo las condiciones planteadas.

“Aplaudo y felicito al Tribunal, a los magistrados que tomaron la magnífica decisión de suspender con medida cautelar este nefasto negocio que tenía pensado hacer Aguas Kpital con la empresa Veolia”, afirmó el cabildante en entrevista con Caracol Radio.

El concejal sostuvo que la decisión judicial genera tranquilidad para los usuarios del servicio de agua y aseguró que, por ahora, no habrá cambios en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

“No van a haber cambios, no van a haber alteraciones del servicio ni nada. Solamente estamos esperando que se haga un proceso licitatorio como debe ser”, indicó.

Torres explicó que, de acuerdo con la información entregada al Concejo por parte de la EIS Cúcuta, la empresa actualmente no tendría la capacidad económica ni logística para asumir directamente la operación del sistema de agua de la ciudad.

Asimismo, manifestó que Aguas Kpital tendría pendientes inversiones por más de 145 mil millones de pesos contempladas dentro del contrato vigente.

“El 5 de junio Aguas Kpital tiene que invertir 45 mil millones de pesos y el resto son más de 100 mil millones hasta diciembre de este año”, señaló.

Según el concejal, la propuesta presentada contemplaba que la empresa Veolia asumiera esas inversiones y, a cambio, se ampliara por 10 años la concesión para operar el servicio de agua en Cúcuta.

“Ellos invierten los 145 mil millones de pesos que hacen falta y en contraprestación la administración municipal les amplía a 10 años la concesión del agua”, aseguró.

Finalmente, el cabildante defendió la intervención del Tribunal y afirmó que la suspensión del proceso evita que se consoliden decisiones que posteriormente podrían generar afectaciones para la ciudad.

La medida cautelar fue adoptada dentro de una acción popular presentada por la ciudadana Jasmith Mogollón Carvajal, quien solicitó detener el proceso mientras se estudia de fondo la legalidad de la eventual cesión del contrato.