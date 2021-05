William Dau asegura que no ordenó intervención del ESMAD en protestas

Con fin el de seguir garantizando el derecho a la protesta de los cartageneros que permita garantizar la seguridad en la ciudad, y así evitar que ocurran incidentes como los sucedidos en las últimas horas, el alcalde, William Dau Chamat, se reunirá con los líderes de las movilizaciones, la policía y el secretario del Interior, David Múnera Cavadía.

“Para finales de esta tarde tenemos citado a una reunión con los líderes estudiantiles, la policía y con la presencia del secretario del Interior para aclarar la situación, es que no queremos que la cosa se vaya degenerando en más violencia por unos cuantos, que son los realmente los que han estado sembrando violencia y por redes sociales siguen sembrando violencia, tratando de polarizar a la ciudadanía en contra del mandatario local”, indicó Dau.

El alcalde resaltó que Cartagena siempre se ha caracterizado por su buen comportamiento en las movilizaciones e invitó a los manifestantes a no perder ese norte y seguir luchando por sus derechos, como siempre, de manera pacífica.

El mandatario aprovechó para aclarar que en ningún momento dio orden de atacar a los participantes del plantón, por el contrario, siempre ha defendido su derecho, sin embargo, explicó que hay evidencias de que personas infiltradas habrían planeado irrumpir el Centro Histórico para atacar y causar altercados, lo cual, como mandatario local no podía permitir.

“Yo confío en la ciudadanía, yo confío en los estudiantes, ellos me apoyaron a mí y yo los apoyo a ellos, a los estudiantes y a los no estudiantes, pero la verdad esto no puede volver a suceder. Tenía información que venían a lanzar bombas de gasolina, para tirar piedras y para entrar al centro amurallado a causar desmanes y violencia, actos vandálicos, eso no lo podía permitir, por eso la orden que di a la policía, a la policía de verde, no al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el ESMAD estuvo recogido; lo que les indique fue: ustedes se quedan en la boca del reloj y de ahí no salen, ustedes protegen que no ingresen los vándalos al interior del Centro Amurallado, las personas, tal como lo tenían planeado, esperaron que hubiera aglomeración para poderse camuflar y empezaron a jalonar y se llevaron las barreras, ahí fue cuando la policía lanzó bombas de gas, no lacrimógenos, sino gas para dispersar, porque estos vándalos estaban incitando a la violencia, y eso no puedo permitir violencia en Cartagena, mucho menos en el Centro amurallado que es el patrimonio de todos los colombianos y el Centro Turístico que nos da de comer a muchísimos cartageneros”, apuntó.