450 mil litros de leche no han podido ser entregados en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García, hizo un balance de esta jornada de Paro Nacional en el que se han registrado afectaciones viales en los municipios de Pacho, El Rosal, Viotá, Zipaquirá, Sesquilé, Simijaca, Cáqueza, Sibaté, Facatativá, Mosquera, Gachancipá, Tocancipá, Soacha, Tena, Quipile, Ubaté y La Calera que han impedido la movilidad de los vehículos que transportan alimentos e insumos médicos.

“Hacemos un llamado a todas las personas que se están manifestando bloqueando las vías de nuestro departamento. Estamos muy cerca de generar un problema de abastecimiento de alimentos, no solo para nuestra región sino, también para Bogotá. Tenemos más de 450 mil litros de leche que no han podido entregar los pequeños y medianos productores a las grandes empresas. Esa leche no se la van a pagar, esa leche la van a perder”, dijo el Gobernador de Cundinamarca.

Adicionalmente, el gobernador se refirió a las dificultades presentadas para transportar las vacunas contra el Covid 19.

“Necesitamos que dentro de las mesas de diálogo y de concertación quede claro que se debe garantizar el derecho a la vida de quienes esperan una vacuna, de quienes esperan el oxígeno en los hospitales y, especialmente, de esos pequeños productores, de los campesinos de Cundinamarca que no han podido sacar lo que cosechan, lo que producen y que están en este momento atravesando una difícil situación”.