“Abajo la reforma tributaria”: William Dau a presidente Duque

Pese a que la misma Alcaldía de Cartagena a través de sus redes sociales invitó a los ciudadanos abstenerse de realizar manifestaciones tras la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dejó sin efectos los permisos de las mismas, William Dau, hizo presencia en la protesta en el sector de Chambacú.

El alcalde aprovechó la oportunidad y arremetió tajantemente contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Duque.

“Abajo la reforma tributaria, estoy en contra de eso. Al pueblo no se le puede castigar, si a alguien le van a cobrar impuestos, que sea a los más pudientes y no al pueblo colombiano. No IVA a la canasta familiar, no IVA a los servicios públicos”, reiteró.

A pesar de las recomendaciones del Gobierno por el posible riesgo de propagación del Coronavirus ante las aglomeraciones, el Alcalde de Cartagena, aseveró que prefirió manifestar su solidaridad con la gente.

“Lastimosamente tocaba marchar y correr el peligro de propagación del COVID que ya estamos en un nivel crítico de ocupación de camas UCI. Me pareció más importante manifestar mi solidaridad con el pueblo cartagenero y colombiano y por eso estoy aquí. Me siento indignado cuando leí la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, me pareció una aberración”, argumentó.