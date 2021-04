El Chocó llegó al 100% de ocupación de sus camas UCI

La Asociación Colombiana de Salud Pública informó que la ocupación de camas UCI en El Chocó llegó al 100%. Además, desde este departamento, no se logran hacer traslados de pacientes a ciudades como Medellín, Pereira o Bogotá, porque también están en una fase crítica.

Camilo Eduardo Ramírez, Gerente Intervenidor del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, explicó que en la ESE se tuvo que hacer el cierre de dos camas UCI para poder atender más pacientes en unidades respiratorias.

“En el Hospital en este momento UCI estamos en el 100%, los demás departamentos están cerrados ya, Antioquia no recibe, Risaralda no recibe, Bogotá no recibe. Estamos atendiendo con nuestras propias posibilidades”, señaló el gerente interventor.

En este departamento no se ha decretado la alerta roja hospitalaria, pese a las condiciones sanitarias, que se agrava, porque durante los primeros picos, principalmente Antioquia y Risaralda, los pacientes chocoanos fueron atendidos en hospitales de otros departamentos; pero esto no es posible en el actual.