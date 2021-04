En hotel de Cartagena construyen piscina pese a orden de suspensión de obra

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, solicitó nuevamente al Comando de la Policía Metropolitana hacer cumplir la orden emanada del Auto de Inicio de Indagación Preliminar, mediante el cual se suspenden preventivamente las obras adelantadas en el inmueble denominado Casa Cochera del Gobernador, ubicada en el Centro Histórico.

Ante nuevas denuncias -y comprobación por parte del equipo de la División de Patrimonio del IPCC- sobre la continuación en la construcción de una piscina en el interior del inmueble, la directora del Instituto, Saia Vergara Jaime, le pidió al Comando de la Policía actuar inmediatamente para suspender las obras.

A tres patrulleros y una teniente que estuvieron en el operativo que se realizó en las últimas horas, se les impidió el acceso al inmueble para hacer una inspección y comprobación del incumplimiento de la medida ordenada por el IPCC.

Los agentes, que también contaron con el acompañamiento de funcionarios de la División de Patrimonio del Instituto, hicieron varios llamados a la puerta para poder hacer el ingreso al área donde se realizan los trabajos, al parecer sin permiso legal, pero los propietarios o encargados no respondieron.

Desde otra edificación aledaña al inmueble en mención, la oficial de la Policía asignada para dirigir el operativo y representantes del IPCC comprobaron los trabajos que se están realizando, incumpliendo la medida ordenada por el Instituto. Se evidenció, la fundición reciente de una placa de cemento y otras obras.

El IPCC, hizo una solicitud de información a la Curaduría Urbana No. 1 y a la Curaduría Urbana No. 2 sobre solicitudes de licencia de construcción que tengan como objeto el inmueble. En una inspección inicial, realizada el mes pasado, por parte del IPCC, se dejó constancia de que al parecer los responsables de las obras no contaban con la licencia de construcción.

El Instituto solicitó también a la Oficina de Instrumentos Públicos que informará o certificará quién es el propietario del inmueble. Ante las denuncias de continuación de los trabajos, el IPCC ofició a la Policía para hacer cumplir la medida de suspensión preventiva.