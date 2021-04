Veeduría emprenderá acciones legales contra proyecto de una nueva marina

La Veeduría Social de Cartagena mostró su rechazo frente a la decisión de la Dirección General Marítima (Dimar) de dar concepto de prefactibilidad a la construcción de una nueva marina en el sector de La Bodeguita, proyecto que pretende organizar el transporte marítimo hacia la zona insular de Cartagena.

Antonio Coquel, líder de participación ciudadana de esta veeduría, anunció que emprenderán acciones legales contra la decisión de la autoridad marítima, teniendo en cuenta que en el lugar que se pretende construir solo es viable un espacio para el libre deleite de los cartageneros.

“Nosotros decíamos ante un juzgado administrativo de la ciudad mediante una acción popular, que en ese sector no es viable ejercer una actividad distinta a un espacio urbanístico, para uso y deleite de propios, visitantes y demás acá en Cartagena. Desafortunadamente, esto avanzó de tal forma que se tomaron unos fallos de la acción popular, fallo que no pudimos entrar a controvertir porque no fuimos notificados a tiempo”, aseguró Coquel.

Cabe recordar, que Julio Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manga, dijo a través de Caracol Radio que la iniciativa es inconveniente desde todo punto de vista, según él, porque tener un mayor número de embarcaciones en ese sector, causará un caos en el flujo vehicular.

Al respecto la JAC presentará un derecho de petición a entidades como IPCC, Dimar, y planeación, para que sean aclaradas todas las dudas sobre esta propuesta.