Boyacá decretó Alerta Naranja por ocupación UCI durante tercer pico Covid

El secretario de salud de Boyacá Jairo Mauricio Santoyo, habló en Caracol Radio sobre la alerta porque en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, del departamento de Boyacá, están entrando otros segmentos poblacionales, y avisó a los residentes del departamento, que la región, a la fecha, ya entró oficialmente a su tercer pico de contagios por coronavirus.

El departamento tiene a la fecha 162 camas de UCI ocupadas, y de estas 106 son por causas de Covid-19. Lo que más le llama la atención a las altas autoridades de la salud en el departamento, es que ahora, los más graves por causa del virus, no son solo adultos mayores o personas con enfermedades de base, también están siendo blanco de gravedad, personas con edades tempranas.

“En los últimos 16 días, el numero de pacientes en UCI por covid, se triplicó, y este es un llamado al control ciudadano, a la conciencia, y a combatir este virus con la mayor inteligencia posible, pues así vayamos avanzando en la inmunización de varios grupos poblacionales, aun nos falta mucho para lograr la inmunidad de rebaño, así que necesitamos de toda la disciplina social”, explicó Santoyo.

Y es que alrededor de los 39 enfermos de covid 19 que están en UCI intubados en la clínica Maria Josefa Canelones, sede covid del Hospital San Rafael de Tunja, al menos 12 son personas jovenes sin ninguna comorbilidad.

En términos de crecimiento de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos de los principales municipios del departamento, Santoyo reveló que “Duitama está cerca a un 70% de ocupación UCI, Chiquinquirá al 40%, Moniquirá está sobre el 71%, Puerto Boyacá no ha salido de su alerta funcional, la ocupación de UCI en este municipio supera el 100%, agravado por situación en Antioquia; Soatá está en un 11%, Sogamoso alcanza casi el 54%, y su hospital regional tiene prácticamente llenas sus camas, y Tunja, que nos soporta ampliamente la atención en UCI a todo el departamento, también ha crecido exponencialmente el lleno de este servicio, llegando a un 74% de ocupación”.

Finalmente, el secretario de salud hizo un llamado a los boyacenses para que no bajen la guardia, pues el incremento de contagios, golpea directamente la economía local y regional, porque se tienen que tomar medidas restrictivas severas: "no queremos seguir afectando la economía de los boyacenses, pero el endurecer o flexibilizar las medidas, es un tema que solo depende d ella disciplina de la gente, un ejercicio que la verdad ya no es difícil, es solo usar tapabocas en todo lado, lavarse las manos, y no aglomerarse, es ya un estilo de vida co el que nos toca convivir hasta que logremos la inmunidad de rebaño".