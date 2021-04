Productores de alimentos y constructores afectados por reforma

La reforma tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional ante el congreso de la República y busca el recaudo de 26 billones de pesos, continúa generando el rechazo de muchos sectores de la economía que no me inviable comenzar a grabar sus ingresos.



Desde Norte de Santander dos sectores productivos se verán afectados por estos cambios en la normativa, y por esto se ha hecho el llamado al Gobierno Nacional para buscar la modificación de algunos ítems que generarán una disminución en las finanzas de estos gremios.



José Elí Celis presidente del comité de ganaderos de Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que la carne pasará de estar exenta a excluida y esto representa un aumento en los diferentes insumos para la producción de este alimento tan importante en la canasta familiar.



“La mayoría de los alimentos pecuarios por lo menos ganadería y que tenga que ver con los animales tienen el 5% y lo que son herramientas si viene con el 19%, pero si la reforma sube todo esto pues si vamos a tener un golpe muy fuerte en el presupuesto y en el eventos se suben son productos concentrados, sales y otras herramientas, entonces estamos a la espectativa de ver cómo nos queda eso si lo van a subir o lo deja quieto, pero si hemos visto que es un daño enorme a toda la producción porque va a subir es el producto final, vemos que siempre buscan cualquier lugar para poder generar recaudo” dijo el ganadero.



De igual forma dentro de las nuevas disposiciones planteadas en esta reforma tributaria también se evidencia la eliminación de los instrumentos que promueven y financian la vivienda de interés social, generando una incertidumbre en el sector constructor en Norte de Santander.

Juan Francisco Yáñez integrante de la Cámara Colombiana de la Construcción capítulo Norte de Santander Camacol, le dijo a Caracol Radio que esto tendrá un impacto muy fuerte en la compra de inmuebles y la generación de empleo.



“Como un baldado de agua fría hemos recibido esa política, este proceso de vivienda de interés social no es una política nueva si no es una que lleva más de una década funcionando muy bien y que se ha ido engranando y construyendo con el sector privado y el gobierno, esto ha permitido que estemos construyendo casi 200,000 viviendas al año generando todo el empleo y la reactivación económica que necesitaba el país, entonces estos anuncios de retirar las extensiones para las viviendas de interés social va a afectar no solamente al sector constructor qué ya no van a poder edificar vivienda de interés social, sino también a los compradores y los precios no se van a poder mantener porque para las empresas va a ser muy difícil o imposible construir viviendas tan económicas” dijo el líder gremial.



Por ahora algunos senadores de la República han indicado que no le darán el apoyo a esta nueva política del Gobierno Nacional.