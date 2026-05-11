Hay preocupación en Labateca, Norte de Santander, por recientes hechos violentos. / Foto: Alcaldía.

Norte de Santander.

La administración municipal de Labateca reconoció la preocupación que existe entre las autoridades y la comunidad tras los recientes hechos de violencia y alteración del orden público registrados durante el fin de semana en esta zona de Norte de Santander.

Luego de un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el alcalde municipal, con participación del Ejército, Policía, Personería e instituciones locales, las autoridades adoptaron medidas especiales para intentar contener cualquier nueva afectación contra la población civil.

El secretario de Gobierno de Labateca, Johen Jaimes, aseguró que uno de los mayores temores de la administración es que el municipio vuelva a verse golpeado por hechos violentos, teniendo en cuenta que durante años había permanecido alejado de situaciones de este tipo.

“Sabemos que esto no había pasado desde hace mucho tiempo, pero estamos dándole tranquilidad a toda la población del municipio de Labateca y sus veredas aledañas”, manifestó el funcionario en entrevista con Caracol Radio.

Jaimes indicó que actualmente la prioridad de las autoridades es mantener la seguridad y evitar nuevos episodios que puedan generar zozobra entre los habitantes.

“Ahorita la preocupación es la seguridad del municipio. Estamos todos prestos y en atención con Policía y Ejército para seguir trabajando por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos”, afirmó.

El funcionario también reconoció el impacto que la situación ha generado en comerciantes y residentes, especialmente tras las restricciones adoptadas durante los últimos días para prevenir nuevos hechos violentos.

“Sabemos y entendemos que muchos viven del comercio, pero primero está la seguridad de todos los habitantes del municipio”, señaló.

Además, explicó que las autoridades permanecen en monitoreo constante ante cualquier situación sospechosa o información relacionada con posibles nuevas alteraciones del orden público.

“Estamos muy atentos a lo que se pueda hablar o cualquier cosa que llegue a pasar”, agregó.

Uno de los aspectos que más inquieta a la administración municipal es el efecto que estos hechos puedan tener sobre la imagen turística y tranquila con la que históricamente ha sido reconocido Labateca en la región.

“Queremos que Labateca siga siendo ese municipio turístico, cultural que siempre hemos venido siendo y que no nos veamos más afectados”, puntualizó el secretario de Gobierno.