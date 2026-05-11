Liberan a adulto mayor secuestrado en la vía Ocaña-Aguachica

Norte de Santander.

Luego de varios días de incertidumbre, este lunes se conoció la liberación de José Said Pérez, el adulto mayor de 75 años que había sido secuestrado el pasado 28 de abril sobre la vía que comunica a Ocaña con Aguachica, en límites entre Norte de Santander y el departamento del Cesar.

La información fue confirmada por el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, quien indicó que el ciudadano fue dejado en libertad en zona rural del Cesar y actualmente recibe atención médica antes de reencontrarse con sus familiares.

“Esta mañana hemos recibido la información de que don José Said fue dejado en libertad en zona rural del departamento del Cesar, que se encuentra sano y a salvo y que ya está recibiendo toda la asistencia médica correspondiente”, señaló el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

José Said Pérez fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaba en un vehículo sobre el corredor vial entre Ocaña y Aguachica, una carretera donde en los últimos meses se han registrado secuestros, homicidios y otros hechos violentos atribuidos a grupos armados ilegales.

Su caso había generado gran preocupación entre familiares y habitantes de la región debido a que el adulto mayor requiere medicamentos diarios de control para diferentes complicaciones de salud.

Desde la administración municipal celebraron la liberación y reiteraron el llamado a los grupos armados para que respeten la vida de las personas que permanecen secuestradas en la región.

Según confirmó el secretario de Gobierno, tras la liberación de Pérez aún permanecen seis ocañeros privados de la libertad, entre ellos adultos mayores y personas secuestradas desde años anteriores en el corredor vial entre Norte de Santander y el sur del Cesar.