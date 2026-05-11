Autoridades generan alertas por fuertes temperaturas

Autoridades adoptan medidas por intenso calor / Foto(Colombia)EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander han llamado la atención a los comités locales de emergencias ante las alertas que se han generado por las fuertes temperaturas que podrían causar efectos ambientales.

El secretario de gestión de riesgo del departamento William Vera explicó que “estamos monitoreando los comportamientos y cambios climatológicos para evaluar el nivel de riesgo por esto”.

“Vamos a tener un fenómeno del niño que va a provocar unos cambios climáticos que ameritan solicitar a los alcaldes y sus comités adoptar las medidas del caso” dijo el funcionario.

Indicó que dentro de los antecedentes por este tipo de situaciones ambientales las mayores alertas se concentran sobre la provincia de Ocaña. donde se presentan incendios forestales.

Frente al nivel de preparación, capacidad de respuesta y logística que se requiere para ese tipo de emergencias advirtió que se mantiene una coordinación directa con el orden central y desde la Gobernación de Norte de Santander se traza un plan de contingencia.