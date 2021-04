Habitantes de Arrayanes se trasladarán a Bogotá para protestar

Posterior a la visita del presidente Iván Duque en donde al Área Metropolitana De Cucuta donde entregó algunas obras y anunció varios proyectos para Norte de Santander, los habitantes del complejo habitacional los arrayanes quedaron con un sinsabor al no ser atendidos ni escuchados por el mandatario.



Ante esto los líderes de este sector de la ciudad de Cúcuta ha tomado la determinación de viajar directamente a la capital del país, para tratar de exponerle los problemas que mantienen con la distribución del servicio de gas y las afectaciones que tuvieron en la ola invernal.



Maira Lazo una de las voceras de este sector de apartamentos, le dijo a Caracol Radio que son el complejo de habitacional más grande de Cúcuta al tener más de mil apartamentos afectados y no vislumbrar ninguna pronta solución.



“En esta desesperación y vulneración que tenemos tomamos la decisión qué una comitiva de Arrayanes se va a ir hasta Bogotá, y esta delegación se va amarrar ahí en la casa de Nariño para protestarle al señor Duque, o nos escucha o nos escucha, en Cúcuta no nos escuchó entonces allá vamos hacer una huelga de hombre para que nos vea, vamos a ver si él va a seguir llevando en las costillas la muerte de la gente de Arrayanes, porque es que ya estamos cansados, este presidente no quiere escucharnos, la comitiva sale este viernes para la capital del país y hasta que este señor no tenga condolencias con la gente Arrayanes no nos vamos a soltar”, dijo la líder.

Indicó que la protesta será completamente pacífica y que no irrumpirán de manera violenta a los diferentes sectores de la capital del país.