Mujeres víctimas fortalecen capacidades empresariales en Montes de María

Empresarias, así llaman hoy a las mujeres emprendedoras de los corregimientos de Sincelejito y Bremen, ubicados en los Montes de María. Y no era para menos, pues ellas sin vacilar, decidieron transformar sus vidas fortaleciendo las capacidades empresariales, para ahuyentar esa desesperanza que de vez en cuando se asoma por los territorios de Colombia.

El tránsito de amas de casa a líderes y empresarias, aunque no ha sido sencillo, sí es satisfactorio y empoderador. Un ejemplo de ello es Yimis Savel Severiche, quien actualmente es una de las representantes de la comunidad del grupo motor del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET del municipio de Córdoba, Bolívar.

No muy lejos de allí, a un poco menos de hora y media, está Sandy Barrios Salcedo, otra mujer echada pa´lante, a pesar de la violencia que azotó la región. Sus abuelos le dejaron como una marca las costumbres familiares y sabe que ahora tiene una oportunidad de construir una historia que haga de su cultura y tradición un emprendimiento para el futuro.

Estas dos mujeres líderes en sus territorios no se conocen, pero tienen un camino común: mejorar las condiciones de vida y ser una respuesta a las múltiples necesidades de los Montes de María. Yimis lo hace desde MESIN, la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sincelejito, y Sandy como parte de ASOARTEBREMEN, la Asociación de Mujeres Artesanas de Bremen.

Los mencionados corregimientos que hacen parte del caribe colombiano, han sido testigos del arribo del convenio de capacidades locales, celebrado entre la Agencia de Renovación del territorio - ART y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, que ha contribuido a la formación de mujeres que le apuestan al emprendimiento y a la paz.

Yimis describe la formación en capacidades locales como una iniciativa para “contribuir al reconocimiento de la mujer rural y campesina en Colombia, su consolidación como actores de política y constructoras de paz, apuntando al desarrollo de actividades para el mejoramiento económico de las familias”.

Entre tanto, Sandy afirma: “Soy una mujer víctima del conflicto armado, los PDET me dio la oportunidad de aprender, a pesar de que soy artesana porque lo aprendí de mis abuelos, esto me ha servido para saber qué es una empresa, qué es el deber y el haber; son conocimientos que en sí yo no sabía.”.

La capacitación que recibieron las mujeres pertenecientes las asociaciones estuvo orientada a la optimización de los recursos, la administración de la empresa y el funcionamiento del modelo asociativo. Pero el fortalecimiento no solo fue de carácter pedagógico, también recibieron maquinaria, equipos e insumos para el emprendimiento en la línea de confecciones con una inversión superior a los 33 millones.

Los sueños no tienen límites y poco a poco van creciendo, por eso Severiche no duda en afirmar que en “cinco años seremos una empresa líder, con un enfoque de género reconocido, contribuyendo al reconocimiento de la mujer rural con capacidad de innovación y confección, con aliados estratégicos que nos permitirá el crecimiento de la empresa, la generación de empleo y de ingresos, con todas las herramientas necesarias para seguir desarrollando nuestra actividad”.