En 4 comunas de Armenia se concentran los casos positivos de COVID-19

Precisamente la comuna 10 abarca la mayoría de los contagios y esta situación se generaría porque el sector norte de la ciudad tiene la facilidad de acceder a pruebas particulares lo que aumenta la positividad.

La epidemióloga de la secretaria de salud de Armenia, Liliana Quintero, señaló que otras comunas afectadas son la 2 por ser de las más populosas, también la 1 y la 6. Aseguró que intensifican la toma de pruebas en estos sectores con el fin de menguar la propagación del virus.



Respecto a las medidas de bioseguridad efectivas indicó que el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado de manos son clave para contener el contagio y las medidas que no generan protección tienen que ver con la toma de temperatura ya que se comprobó que quienes tengan síntomas de fiebre superior a 38 grados no estarían capacitadas para realizar actividades habituales y la otra son los tapetes ya que la transmisión del virus es vía respiratoria.

Insistió en la importancia del autocuidado y entender la complejidad por la tercera ola de contagios.