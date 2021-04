Redistribución de cupo generará que se acabe pronto el combustible

Un sin sabor dejaron las últimas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional para la asignación del cupo de la gasolina subsidiada para Norte de Santander, debido a la negativa de aumentar este beneficio para toda la región de frontera.



Ante esto los empresarios de los hidrocarburos en el oriente colombiano han advertido que lo que se realizó fue una redistribución del cupo ya asignado y que se incluyeron nuevas estaciones de servicio, situación que podría generar que el combustible ahora se acabe más rápido en estos puntos.



Alvaro Raad concejal de la ciudad de Cúcuta y propietario de estaciones de servicio, le dijo a Caracol Radio que es importante mantener la libre competencia en la región pero que el gobierno nacional debe tener en cuenta la petición que se ha hecho desde hace mucho tiempo para poder entregar una mayor cantidad de combustible exento de algunos impuestos.



“Se hizo una socialización de la nueva repartición del cupo en las estaciones en Norte de Santander, hay que dejar claro que lo que se hizo fue una nueva distribución y no se aumentó el cupo, solo en la ciudad de Cúcuta se consumen 8 millones y medio de galones y hablamos de un parque automotor de casi 400,000 vehículos, en este momento en la ciudad lo que se tiene es la demanda real de combustible, lo que pedimos es poder llegar a 14 millones de galones para poder satisfacer la demanda en esta región, pero lo que vimos en la reunión fue una nueva repartición con el mismo cupo y nuevos estaciones de servicio que están entrando, Las estaciones que tenían grupos grandes como de 320,000 galones ahora tendrán tan sólo 270,000 galones y ahora el cupo ya no se va a acabar el 25 si no se va a acabar el 15 de cada mes, y la gente va a tener que empezar a consumir el combustible a precio nacional ”. dijo el concejal.



Reiteró que se buscará una reunión con todos los parlamentarios de la región incluyendo a los senadores y representantes a la cámara, para buscar un pronunciamiento unificado al Gobierno Nacional y pedir las explicaciones sobre esta decisión, indicando que lo que busca finalmente el gobierno podría ser eliminar ese subsidio y poco a poco que las personas se acostumbren a pagar el precio nacional.

Actualmente para la región el cupo asignado asciende en un promedio de 10,800,000 galones de combustible, sin embargo se está pidiendo la asignación de 2 millones de galones adicionales para suplir la alta demanda que mantiene la gasolina debido a la falta del hidrocarburo que llegaba de contrabando desde Venezuela.