Comunidad rural de Cúcuta protestó por culminación de un puente

La protesta inició desde tempranas horas en el corregimiento de Agua Clara zona rural de la ciudad de Cúcuta,en donde la comunidad bloqueó durante varias horas tres puntos de la vía exigiendo la presencia del alcalde y del director territorial de INVIAS.

La molestia se debe por la no culminación de un puente que conecta a este sector con el corregimiento de Guaramito, teniendo un retraso de más de 20 meses con esta obra que inició desde la alcaldía anterior.



Jorge Enrique Ruíz quien es uno de los líderes de la protesta, le dijo a Caracol Radio que tan sólo se llevó un avance del 30% y faltan 600 millones para poder culminar este paso elevado de Cúcuta.



“El trabajo que no ha terminado es la construcción de un estribo del puente que estaba a punto de colapsar y si llega a caerse nos perjudicará aún más porque no tendremos la forma de sacar nuestros productos para venderlos, somos un promedio de seis comunidades que dependen de la culminación de esta importante obra”, dijo la teniente.

Lea además: Crece presencia de grupos ilegales en área rural de Cúcuta



Varios funcionarios de la administración municipal se desplazaron hacia este sector y se esperan las conclusiones de este encuentro en las próximas horas.