Miércoles 7 de abril, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En Armenia, en una operación conjunta entre Policía y Fiscalía fueron capturados dos de los presuntos autores de la masacre ocurrida el pasado domingo en Circasia, Quindío donde fueron asesinadas cuatro personas.

Alias “el flaco” o “búho” y alias “satanás” fueron capturados en las últimas horas en la ciudad de Armenia en medio de los operativos para dar con los responsables de la masacre ocurrida en el barrio la esmeralda el pasado domingo en el municipio de Circasia, Quindío.

Personal de la Dijin de la Policía y el CTI de la Fiscalía realizaron las acciones que dieron como resultado el arresto de estas dos personas que harían parte de la banda criminal La Aldea una de las dos estructuras criminales que se disputan el negocio de tráfico de estupefacientes en el Quindío.

Los dos capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que respondan los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de Armas de fuego.

Cabe recordar que el ministro de Defensa Diego Molano anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministrará información sobre el paradero de los responsables de esta masacre en el Quindío.

Una mujer muerta y un motociclista herido deja accidente de tránsito en las últimas horas en las vías del Quindío.

El siniestro vial se presentó en la vía en el km 44 en la vía que comunica al municipio de La Tebaida con la ciudad de Armenia al sur del Quindío donde falleció la señora Blanca Bernal de 87 años de edad luego de ser arrollada por un motociclista cuando la ciudadana la parecer intentaba cruzar la doble calzada y se registró el accidente.

Es la tercera persona que muere en accidente de tránsito en la última semana en el Quindío, los otros casos se presentaron en Calarcá.

En esta carretera entre Armenia y el club campestre se han incrementado los accidentes de tránsito desde que construyó la doble calzada ante la falta de puentes peatonales ya que solo hay uno en todo el trayecto, aunque el Invías anunció la construcción de otros dos ante la solicitud de la comunidad y el riesgo de la carretera.

Ciudadanos y uniformados de la Policía evitaron que una mujer, al parecer, se lanzara del segundo piso de un hotel ubicado en la carrera 17 con calle 18 en pleno centro de Armenia.

Empresarios de restaurantes en Armenia respaldan las medidas como el toque de queda nocturno para hacerle frente a la pandemia, aunque esperan que no hayan más restricciones.

Estefanía Diazgranados presidente de Acodrés de la industria gastronómica en diálogo con Caracol Radio indicó que el toque de queda nocturno establecido de 12 de la media noche a cinco de la mañana no afecta a este sector, eso sí esperan que los ciudadanos atienden el llamado al autocuidado para evitar más restricciones.

Sin embargo, los dueños de bares, discotecas y ventanillas en el Quindío se sienten perseguidos por el gobierno con las nuevas restricciones que afectan los negocios nocturnos.

Cristian David Gaviria, propietario de la Ventanilla Bolívar del Café, dijo que es muy complejo porque la actividad genera mayores ingresos en las noches. Resaltó que los contagios se generan en el día y en ese sentido las autoridades no toman ninguna medida.

Y es que la pandemia sigue activa, en el departamento del Quindío se reportaron 147 casos positivos para COVID-19, además se presentaron nueve fallecidos por coronavirus entre ellos un menos de 16 años de edad en Armenia.

75% de aplicación de vacunas COVID-19 en el Quindío

El departamento ha recibido 46.959 dosis de Pfizer, Sinovac y Astrazeneca de las cuales ya se han aplicado 35.475 lo que equivale al 75%.

La referente en vacunación de la Secretaría de Salud del Quindío, Adriana García, manifestó que adelantan la primera fase de la etapa dos que abarca el talento humano en salud de primera línea que es atención COVID y de segunda línea que son los demás profesionales de la salud y los independientes, además de los mayores de 70 años de edad.

Añadió que esperan la llegada de más vacunas y así continuar con las fases respectivas de acuerdo a la directriz nacional.

La Secretaría de Salud informó que hoy, 7 de abril, habrá jornada de vacunación contra la COVID-19 en adultos mayores de 70 años en el Centro de desarrollo comunitario del barrio San José, pero confirmaron que no tendrá inmunización para mañana jueves, 8 de abril, ya que no hay suficientes biológicos para realizarla.

Autoridades en Armenia intensificarán campañas para promover vacunación COVID-19

Y es que la encuesta de percepción ciudadana Armenia Cómo Vamos en el ítem de salud evidenció que 55% de los ciudadanos se aplicarían la vacuna contra el COVID, el 20% no y el 25% no sabe.

En cuanto a las razones de porque no se vacunarían el 34% respondió que no tiene suficiente información, 29% cree que tiene efectos secundarios, 21% no cree que sea efectiva y el 6% ya tuvo Coronavirus y considera no es necesario.

Al respecto la secretaria de salud de la ciudad, Lina Gil, aseguró que realizarán mesas de trabajo para promover las bondades de la vacunación y la importancia para menguar contagios.

Médicos desde el Quindío advierten que los vacunados contra el Covid por ahora son pocos, pero parece que vacunaran por televisión porque todo el mundo se relajó con las medidas.

El doctor Wilder Castaño coordinador de la UCI del hospital San Juan de Dios de Armenia resaltó la importancia de la vacunación ya que recibió las dos dosis pero también el llamado a mantener los protocolos de bioseguridad.

Ciudadanos en Armenia consultados por Caracol Radio reconocen que los protocolos de bioseguridad no están siendo acatados

En la encuesta de percepción ciudadana Armenia Cómo Vamos reveló que el 46% de los ciudadanos considera existe mal uso del tapabocas y que un 77% no cumple con la distancia social. Precisamente los ciudadanos reconocen que muchos no están acatando a cabalidad las normas desconociendo el riesgo de contagio

40 mil millones de pesos es el recaudo del impuesto predial en Armenia

El balance corresponde al primer trimestre del año 2021 en el que el recaudo del impuesto predial ya supera el 60% de lo proyectado y en Industria y Comercio son 6 mil millones de pesos.

El secretario de hacienda de la capital quindiana, Yeison Pérez, manifestó que la cultura de pago es positiva aunque la dificultad por pandemia disminuyó el impuesto de industria y comercio ya que las restricciones generaron cierres en el sector. Recordó que hasta el 30 de junio está vigente el descuento del 10% en predial y el 15 % para industria y comercio.

En cuanto a las medidas establecidas para evitar aglomeración de personas, señaló que habilitaron 4 puntos adicionales en la tesorería, además de los puntos vive digital en las diferentes comunas de la ciudad.

A pesar de líos jurídicos ciudadanos continúan contribuyendo con valorización en Armenia

Así lo dio a conocer el secretario de hacienda de la ciudad, Yeison Pérez, quien indicó que aunque el recaudo es de 1.300 millones de pesos muy inferior a lo proyectado que son 7 mil millones de pesos, la comunidad viene realizando el pago de la contribución a pesar del panorama de las obras.

Resaltó que trabajan en la modificación de valorización ante el Concejo de Armenia por lo que hay grandes expectativas al respecto.

En noticias Políticas, mediante el decreto 067 de 2021, se hizo oficial el nombramiento de Diana María Giraldo como Directora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, entidad que llevaba varios meses sin dirección en propiedad

De otro lado, el alcalde de la ciudad le habría aceptado la renuncia de la secretaria de infraestructura María del Pilar Herrera que estaría en el cargo hasta el 15 de abril.

Con una inversión de 1500 millones de pesos y después de 10 años el municipio de Pijao podría tener nuevamente el sistema de bocatoma para el suministro de agua en esa localidad, así lo anunció el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ Jhon Fabio Suarez durante sesión en la asamblea departamental

El funcionario además contó que luego de un estudio sobre la planta de personal de la entidad determinó que no eran necesarias 44 cargos que fueron suprimidos generando un ahorro de 1400 millones de pesos al año para esta empresa de servicios públicos.