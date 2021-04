Médicos en alerta por posible presencia de cepa brasileña

El gremio de médicos que ha luchado durante el año de pandemia contra el COVID-19 en Cúcuta, ha expresado su preocupación debido a los posibles casos de la cepa brasileña la cual tiene una mayor mortalidad e índice de contagio.



Ante esto han reiterado las medidas que se deben mantener por parte de la población y el autocuidado con la bioseguridad, para evitar que esta variante pueda propagarse masivamente por esta región de frontera.



La doctora Marcela Castellanos médico residente de una de las clínicas privadas en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que preocupa que nuevamente pueda aumentar la tasa de mortalidad por la pandemia.



“Nos preocupa porque es una cepa nueva y tenemos entendido que con la PCR que descubrimos el COVID-19 no detecta esta nueva carga viral, entonces nosotros nos vacunamos pero fue para la pandemia y la gente no entiende que esto es algo nuevo, para todos es un enemigo que no conocemos a fondo, ya con el año que tuvimos ya sabemos el manejo del COVID-19 pero con esta nueva cepa no conocemos mucho, el mayor temor es contagiarnos y además nuestras familias que es donde nosotros llegamos después de hacer nuestras labores”, dijo la doctora.

Ha reiterado que se debe mantener el uso del tapabocas, el lavado de las manos y el distanciamiento social que son los métodos que permiten evitar el contagio entre las comunidades.