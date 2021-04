No habrá pico y cédula en Armenia

El Decreto 070 de 2021 establece el toque de queda para el municipio de 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 de la mañana. Esta medida fue adoptada municipal debido a incremento de contagios siendo aplicable las disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional.

Precisamente la secretaria de salud de Armenia, Lina Gil, manifestó que la ocupación de las camas UCI se encuentra en un 59 % pero la próxima semana aumentará debido a la semana santa. Señaló que para menguar los contagios es fundamental que la comunidad acate los protocolos de bioseguridad.

Sobre las medidas restrictivas, la secretaria de gobierno de la capital quindiana, Gloria García, destacó que lo más importante es la responsabilidad individual porque no es viable tener un policía detrás de cada ciudadano para verificar que cumpla con las medidas. Fue clara en que el pico y cédula no funciona por eso considera viable no aplicarlo, sin embargo, si incrementan casos se deben tomas medidas más estrictas.

Por su parte el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, se mostró preocupado ante la indisciplina social por lo que exigió que exista mayor control en cuanto a las medidas de bioseguridad en establecimientos de comercio así como en la comunidad en general. Aseguró que es fundamental generar un equilibrio entre salud y economía.

Vale destacar que el toque de queda nocturno tendrá vigencia hasta el 12 de abril.