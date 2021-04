Sancionadas 25 personas por no usar tapabocas en La Boquilla en Cartagena

El equipo interinstitucional se trasladó al establecimiento Morros 47, en el corregimiento de La Boquilla, donde la Policía impuso 25 comparendos a personas que no cumplían con las medidas de bioseguridad, al no usar tapabocas y no cumplir con el distanciamiento establecido.

Así mismo, dos conductores que estaban bajo efecto de bebidas alcohólicas fueron sancionados con comparendos.

También se condujo a tres extranjeros a las oficinas de Migración Colombia, para verificar sus respectivos documentos de identidad.

El Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana expresó que estos controles hacen parte del plan macro de seguridad que se diseñó para la temporada de Semana Santa, en Cartagena.

Por último, el secretario reiteró la invitación a los cartageneros y visitantes a cumplir las normas establecidas por el gobierno del alcalde, William Dau Chamat, ante la presencia, todavía activa, de la COVID-19.

"No nos sirven visitantes que lleguen a la ciudad a violar la ley. Sí todos queremos que Cartagena siga abierta, sabiendo la importancia de la ciudad para todo el país, debemos ayudarnos y contribuir entre todos para mantener bajos los niveles de contagio y letalidad del virus", indicó Múnera Cavadía.

Les pidió a los administradores y propietarios de establecimientos cumplir con los protocolos de bioseguridad, pero si no hay compromiso, seguirán los comparendos y suspensión de actividades, porque todos deben aportar para tener a una Cartagena Segura.

Participaron en el operativo funcionarios de la Policía Nacional, Migración Colombia, Dadis, Espacio Público, Gestión del Riesgo, Datt, Bomberos y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.