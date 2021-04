Comienza una nueva semana de vacunación con la medida de "pico y cédula"

Desde hoy 4 de abril y hasta el próximo viernes 9 de abril de 2021, las personas de 70 años y más, que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y no tiene agendada una cita con su EPS, podrán vacunarse en cualquiera de los puntos habilitados en Bogotá, en este punto es importante precisar que hoy específicamente los adultos mayores de 70 años que hagan parte de salud capital o no tengan aseguramiento lo podrán hacer sin ninguna restricción en los 4 coliseos autorizados que son:

1. Coliseo Tibabuyes.

2. Parque Metropolitano Tunal.

3. Parque Cayetano Cañizares.

4. Polideportivo Molinos.

Ya, a partir de mañana lunes 5 de abril y hasta el viernes 9 de abril empezará a regir la medida del pico y cédula, que funciona así:

Las cédulas terminadas en 0,2,4,6 y 8, podrán asistir al punto de vacunación los días pares y quienes tengan cédulas terminadas en 1,3,5,7 y 9. Se podrán vacunar los días impares estos si en cualquiera de los 400 puntos de vacunación.

La totalidad de los puntos de vacunación están publicados en las páginas web de la Secretaría Distrital de Salud, www.saludcapital.gov.co, las EPS e instituciones destinadas para la vacunación.