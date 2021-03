Ministerio de Salud pide no bajar la guardia durante la Semana Santa

La Subdirectora de enfermedades Trasmitibles del Ministerio de Salud Claudia Cuellar, hizo un llamado a los ibaguereños para no bajar la guardia en los protocolos de bioseguridad durante la temporada de Semana Santa, evitar las aglomeraciones, conservar el distanciamiento social, usar frecuentemente el tapabocas, así como no visitar a los adultos mayores y persona con comorbilidades para que no se propaguen los casos de COVID-19.

En los sitios de recreación tener bastante precaución debido a que son lugares donde se pueden generar contagios, sino se conservan todas las medidas de autocuidado en medio de las actividades y esto se vería reflejado en unos días con un tercer pico de la pandemia.

Por esta época del año, tras el aumento de las lluvias se estima que entre los meses de abril y junio aumenten las infecciones respiratorias que podrían confundirse con COVID-19, cualquier situación debe ser consultada en centros asistenciales.