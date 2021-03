Algunos hogares del ICBF en Cúcuta retoman funcionamiento

Dentro del proceso de reactivación económica que se ha establecido en todo el país, también se ha ordenado que las instituciones de cuidados infantiles comiencen a funcionar estando dentro de este rango los CDI a cargo del ICBF.

Los niños menores de cinco años atendidos por el servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la primera infancia han comenzado a regresar a los centros de desarrollo infantil en todo el país, y la ciudad de Cúcuta se ha comenzado también un plan piloto para que puedan funcionar estos hogares comunitarios.

Leidy Moreno presidenta del sindicato de madres comunitarias del ICBF en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que para este proceso se han establecido todas las medidas de bioseguridad en los hogares que hay deseado sus labores.

“Arrancaron algunos centros de desarrollo infantil u hogares infantiles debido a que ya se habían hecho algunas encuestas a nivel general, algunos padres están de acuerdo y otros no, hay algunas condiciones en donde las madres comunitarias, maestras o docentes que sean mayores de 60 años van a seguir con la virtualidad y las que no tienen enfermedades de base pueden empezar la alternancia, en muchos hogares comunitarios aún no tenemos la alternancia porque hemos hecho Las preguntas a los padres y han dicho que definitivamente no desean volver hasta que no pase la pandemia”, dijo la líder sindical.

Reiteró que la decisión finalmente es de los padres, y que por ahora serán pocos los establecimientos que funcionarán.