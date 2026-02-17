Hable con elPrograma

17 feb 2026

Cúcuta

Máxima alerta en El Tarra por sobrevuelos militares

Habitantes temen posibles enfrentamientos armados y nuevas afectaciones humanitarias.

El Tarra, Norte de Santander / Colprensa/Archivo

El Tarra, Norte de Santander
Cúcuta

Norte de Santander.

Momentos de tensión se viven en el municipio de El Tarra ante el constante sobrevuelo de helicópteros de la fuerza pública sobre el corregimiento Filo El Gringo, situación que ha generado preocupación entre los habitantes por el temor a que se presenten confrontaciones armadas en la zona.

De acuerdo con reportes de la comunidad, las aeronaves han estado volando a baja altura sobre las viviendas, lo que mantiene en alerta a los pobladores, quienes recuerdan los recientes episodios de violencia que han afectado este sector del Catatumbo.

La presencia aérea estaría relacionada con operativos militares en la zona, sin embargo, entre los habitantes crece la incertidumbre por la posibilidad de que se desaten enfrentamientos con algún grupo armado ilegal que tiene injerencia en el territorio, lo que podría derivar en una nueva crisis humanitaria, con desplazamientos o confinamientos de la población civil.

Líderes comunitarios se mantienen atentos a la evolución de la situación, mientras que las familias permanecen resguardadas ante el temor de quedar en medio de posibles combates, como ha ocurrido en otras ocasiones en esta región del departamento.

