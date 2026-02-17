Hable con elPrograma

17 feb 2026

Cúcuta

Capturan a presunto responsable del homicidio de hincha del Atlético Bucaramanga en Cúcuta

El hecho ocurrió a finales de enero y estaría relacionado con intolerancia entre barras.

Capturan a presunto responsable del homicidio de hincha del Atlético Bucaramanga en Cúcuta. Foto: Cortesía.

Cúcuta

En un operativo adelantado en el barrio Doña Nidia, en Cúcuta, la Policía Metropolitana capturó al señalado responsable del homicidio de Camilo Andrés Rojas Rey, hincha del Atlético Bucaramanga, ocurrido el pasado 27 de enero. El detenido fue identificado como Wilder Arias, conocido con el alias de “Franco”.

La captura se produjo en las últimas horas y el presunto agresor fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial en su contra.

Según las investigaciones, el caso fue esclarecido tras el análisis de más de 20 horas de material de video recopilado en el sector, lo que permitió ubicar e identificar al sospechoso.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el crimen estaría relacionado con un acto de intolerancia entre aficionados al fútbol.

El proceso investigativo continúa, ya que las autoridades mantienen labores de verificación y rastreo para identificar a otras personas que, presuntamente, habrían participado en este hecho violento.

