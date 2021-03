Ángel Fontany un gran legado en la locución del Tolima

Hay programas en la radio del Tolima que marcaron un hito. Dos de ellos son: ‘La Pareja del Amor’ y los ‘Durísimos de Tropicana’ que marcaron niveles de sintonía no superados y con esos programas se recuerda la voz y estilo inconfundible de Ángel Fontany, uno de los más importantes locutores que ha tenido esta comarca.

Su nombre es Luis Ángel Jiménez pero su anhelo de superación, su capacidad creativa y el deseo de marcar una diferencia frente a sus colegas, lo llevó a crear un nombre que se convirtió en una marca: Fontany.

“Ese nombre me lo inventé yo. El origen fue el reconocido cantante de la época Billy Pontoni y un jugador de fútbol de nombre Oscar Fontan e hice la fusión quedando Fontany. Porque mi nombre original no es sonoro y no dice mucho al oyente”, recordó este locutor quien hoy está radicado en la población de Girardot, Cundinamarca y con alguna frecuencia viaja a Ibagué para compartir con sus hijos y nietos.

Pero él fue más allá. Aprovechó la expedición de una Ley bajo el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano que avaló, que por una sola vez, los colombianos pudieran cambiar el nombre y allí aprovechó para agregar ese sello artístico al nombre que le colocaron en el registro civil de nacimiento. Hoy legalmente se llama: Luis Ángel Fontany Jiménez.

Después de un exitoso paso por emisoras musicales en Colombia y Ecuador decidió buscar fortuna en los Estados Unidos. La ‘Gran Manzana’ lo acogió por varios años. Allí logró combinar su trabajo en los medios de comunicación con oficios varios con el fin de lograr unos mejores ingresos que le permitieran solventar sus gastos y atender las obligaciones en Colombia. Allí permaneció por varios años.

“Cuando uno es inmigrante no puede dudar. Toca ser decidido. Trabajé en radio pero en algunos momentos me tocaba realizar otros oficios como plomería, en parqueaderos, ayudante de pintura. Pero la mayor parte de mi tiempo fue en oficios afines a los medios de comunicación”, dijo Fontany.

De la familia, sólo su hijo Jean Paul siguió sus pasos en los medios de comunicación, de quien dijo espera seguirlo aconsejando.

Fontany hoy con 66 años de edad insiste que en la radio lo más importante es el respeto por el oyente.

Escuche la entrevista completa del Personaje de la Semana de Caracol Radio con el recordado locutor, Ángel Fontany.