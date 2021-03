Docentes en Cúcuta no apoyan petición del defensor de abrir los colegios

La Defensoría Del Pueblo en cabeza de Carlos Camargo le hizo una petición en las últimas horas al Gobierno Nacional para reabrir las escuelas y los colegios del sector público, debido al incremento del reclutamiento forzado de menores de edad en todo el país durante la época de la pandemia.



Esta petición no ha sido muy bien asimilada por el gremio de docentes en Norte de Santander, los cuales han indicado que es justificada pero que en época de contagio del COVID-19 se deben tener en cuenta otros factores.



Hugo Cárdenas quien es Fiscal del Sindicato Docentes en Norte de Santander Asinort, le dijo a Caracol Radio que las condiciones en las instituciones educativas aún no son las más favorables para la presencialidad.



“El estudio de los muchachos previene cualquier riesgo en el proceso formativo y pueden caer en manos de grupos armados, pero igualmente no se puede llamar a abrir las instituciones educativas sin tener las garantías necesarias para poder reiniciar las clases presenciales, nosotros estamos dispuestos a acudir a las instituciones pero no con este riesgo de la muerte de los docentes, hemos tenido nuevas noticias de docentes fallecidos durante la pandemia”, dijo el líder de los profesores.



Por ahora se mantiene la alternancia en algunas instituciones educativas del departamento, y el Gobierno Nacional aún no ha dado respuesta a esta petición hecha por el Ministerio Público.

