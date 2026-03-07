Autoridades monitorearan cierre de establecimientos por ley seca

Cúcuta

Un equipo de la secretaria de gobierno y de seguridad de la alcaldía de Cúcuta apoyados de la policía metropolitana serán los encargados de vigilar el cierre de los establecimientos nocturnos por la ley seca que rige en el país desde hoy a partir de las 6 pm.

Aunque para el comercio no fue de buen recibo la medida, las autoridades advirtieron que se trata de un decreto de estricto cumplimiento emanado por el gobierno nacional a través del ministerio del interior.

El secretario de seguridad ciudadana Edwin Cardona dijo a Caracol Radio que “vamos acompañar a las autoridades para que se haga efectivo el cumplimiento a la medida y así evitar situaciones irregulares en los sectores donde tiene mayor demanda la rumba”.

Precisó que estos operativos hacen parte de todas las acciones que se han trazado en conjunto para evitar alteraciones del orden público.

Recordó además el funcionario que los establecimientos que no acaten el decreto serán castigados drásticamente como lo contempla la ley.