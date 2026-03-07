El gimnasta Ángel Barajas obtuvo oro para Colombia

Cúcuta

Colombia obtuvo otra alegría en la gimnasia, con el cucuteño Ángel Barajas quien obtuvo la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia, que se realiza en Bakú, Azerbaiyán.

El deportista obtuvo 14.600 puntos; superando al japonés Wataru Tanigawa que logró 14.200 unidades, y quien obtuvo medalla de plata, y a Jesse Moore, quien recibió el bronce.

El gimnasta se clasificó a la final en la modalidad de barras paralelas, luego de ubicarse en el quinto puesto con una puntuación de 13.633 unidades por parte de los jueces, tras realizar su rutina en la que sufrió una caída el pasado cinco de marzo.

En esa competencia fue superado por por el japonés Wataru Tanigawa (14.233 puntos), por Jesse Moore (14.100 puntos), por el ucraniano Nazar Chepurnyi (14.000) y el noruego Theodor Gadderu (13.633 puntos).

Ángel Barajas es hoy el referente de la gimnasia en Norte de Santander, en el país y el mundo por los logros alcanzados. Por lo que representa su disciplina y por ser un joven que ha podido superar uno a uno los retos impuestos en las competencias a donde ha llegado.