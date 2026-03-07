Todo listo para el cierre de frontera con Venezuela por elecciones

Cúcuta

Un dispositivo de seguridad especial han trazado las autoridades en la frontera con Venezuela a propósito del cierre de la misma del lado colombiano por las elecciones de Congreso de la República.

El comandante de la policía metropolitana coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “tenemos todas nuestras capacidades para adelantar medidas especiales en los pasos binacionales del lado colombiano como también en los pasos irregulares para evitar cualquier situación que altere la tranquilidad de los habitantes de frontera”.

Explicó el alto oficial que “tenemos nuestros grupos de reacción, apoyo con tecnología especial y patrullajes mixtos con el Ejército Nacional para lograr que el proceso electoral se desarrolle en completa calma”.

Indicó el coronel que desde hace 48 horas empezaron los desplazamientos estratégicos con personal de inteligencia y varias especialidades para mantener una vigilancia especial.

“Hemos adelantado todas las medidas preventivas con el fin de lograr unas elecciones en nuestra ciudad y el área metropolitana seguras” explicó.

Las autoridades informaron que el cierre de frontera se efectuará a las 6 pm y se abrirá el próximo lunes a las 6 am.