Iglesia Católica desaprueba proyecto para flexibilización de armas

Diversas reacciones ha generado la propuesta del Centro Democrático para flexibilizar la adquisición de las armas en Colombia, y esto ayude a mejorar la seguridad en diferentes sectores del país.



A pesar de las pocas voces que se han mostrado a favor, han sido más las que rechazan este proyecto argumentando que se debe propender siempre por mantener los métodos de control por parte del Estado.



El sacerdote Fabián Estaper quien pertenece a la diócesis en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que no es una opción viable para una comunidad tan violenta como la colombiana



“Pienso que nuestro país no está preparado aún para eso, no tenemos la cultura y el manejo de las armas, sin las armas y toda la violencia que hay en el país ahora imagínese que esto podría generar una mayor guerra, creo que no estamos preparados para esto y el evangelio muestra que la persona es el centro de la ley y por eso se dice no matarás, debemos cuidar la vida de las personas y si la comunidad no está preparada para tener armas es preferible que no se tenga esta opción porque va a ser peor”, dijo el sacerdote.

Por su parte del concejal de Cúcuta Jorge Acevedo indicó que los altos índices de inseguridad que hay en la ciudad da para que se tenga en cuenta esta opción y se logre que la región sea tranquila nuevamente.