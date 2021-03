Mutual Ser realiza caravana por la vacunación contra el COVID-19 en Bolívar /

Mutual Ser EPS emprendió una gran campaña de comunicación denominada: ‘En sintonía con la vacuna contra el COVID-19’, es una caravana en los barrios y municipios de Cartagena cuyo propósito es educar y sensibilizar sobre la importancia, seguridad y eficacia de la vacuna, como parte de poder lograr la vacunación de su población total afiliada mayor de 80 años.

“ Estamos tomándonos la ciudad, visitando barrio a barrio, invitando a los usuarios de Mutual Ser y los afiliados de otras EPS a que vacunen a sus familiares mayores de 80 años, es la manera más segura de garantizarles calidad de vida. El virus ha demostrado ser mortal para este grupo poblacional, por eso queremos informar en estas jornadas, casa a casa, que la vacuna es segura y efectiva. Cartagena cuenta con 51 centros de vacunación para que acudan al más cercano, los pueden consultar en la página de www.mutualser.org ”, expresó Angélica González, Gerente Regional Bolívar de Mutual Ser EPS.

La EPS espera poder extender un mensaje que genere confianza alrededor de la vacunación, así como socializar los puntos y horarios habilitados para la aplicación del biológico. La campaña, se inició en los barrios Olaya y Zaragocilla, y se extenderá hasta el sábado 20 de marzo en los siguientes sectores de la ciudad y municipios del departamento Bolívar:

Miércoles 17 de marzo: El Pozón (9:00 a.m. – 1:00 p.m.) y San Fernando (2:00 p.m. – 5:00 p.m.)

Jueves 18 de marzo : Nelson Mandela (9:00 a.m. – 1:00 p.m.) y San José de los Campanos (2:00 p.m. – 5:00 p.m.)

Viernes 19 de marzo : Turbaco (8:00 a.m. a 11:00 a.m.), Arjona (11:30 a.m. a 1:30 p.m.) y Turbana (2:00 p.m. – 4:00 p.m.)

Sábado 20 de marzo : San Jacinto (9:00 a.m. – 11:00 a.m.), San Juan Nepomuceno (11:30 a.m. a 1:30 p.m.) y El Carmen de Bolívar: (2:00 p.m. – 4:00 p.m.)

51 puntos de vacunación en Cartagena

Actualmente se encuentran habilitados 51 puntos para la realización de jornadas masivas diarias de vacunación contra COVID-19 en la ciudad, los cuales no requieren agendamiento de cita para poder optimizar la logística e índices de cobertura. El reporte más reciente del DADIS indica que en Cartagena han sido aplicadas 16.493 vacunas.

La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Johana Bueno, quien estuvo presente durante el primer recorrido de la caravana móvil, aseguró que se hacen necesarias este tipo de intervenciones barriales para la búsqueda activa de mayores de 80 años “ya que son pocos los que están asistiendo a los diferentes puntos de vacunación que tenemos habilitados en este momento”.