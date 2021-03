Concejo de Cartagena pidió priorizar obras de hospitales inconclusos

El Concejo Distrital de Cartagena recibió en sesión a Luis Villadiego Cárcamo, Secretario de Infraestructura y a Ausberto Coneo, Gerente de Espacio Público y Movilidad, de conformidad a lo establecido en el acuerdo 014 de 2018,

El Secretario de Infraestructura presentó en su informe la ejecución del presupuesto del segundo semestre de 2020, las obras que se llevaron a cabo el año anterior, el presupuesto aprobado de 2021, donde mencionó los proyectos propios como la reparación integral de caños y lagos, plan maestro de alcantarillado pluviales y la construcción y mejoramiento de rehabilitación vial. En proyectos compartidos que cuentan con recursos presentó el ordenamiento y recuperación social ambiental de la ciénaga de la Virgen y la adecuación de centros de salud para población negra, afrocolombiana, raizal.

Sobre el gran eco parque para la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, comentó que habrá varias etapas para su intervención: una de ellas es recuperar parte del malecón de la ciénaga, otra etapa es prolongar el malecón para frenar el crecimiento de los asentamientos informales.

El concejal Óscar Marín del partido Conservador, manifestó que le parece más importante culminar con la vía Perimetral para descongestionar las otras vías de la ciudad “nada haríamos construyendo un malecón lindo si tenemos la vía perimetral sin terminar.”

Wilson Toncel, concejal de la bancada de Cambio Radical, expresó “hay unos excedentes que vienen de años anteriores de la concesión de la vía Cartagena - Barranquilla y ahí hay unos recursos donde dispusieron la terminación de la vía perimetral, solo está pendiente que el alcalde de Cartagena firme el convenio y lo único que le corresponde al distrito es la actualización de los diseños de la culminación de los kilómetros que hacen falta para terminar la vía Perimetral. Sería importante tener toda esta información para articular y no perder la oportunidad de usar estos recursos”

Con respecto al proyecto de rehabilitación vial, el concejal Javier Julio Bejarano de la Coalición Alternativa de Cartagena, preguntó “¿Qué pasaría si los 7 mil millones destinados a este proyecto se acaban en las dos primeras intervenciones? ¿qué pasará con las otras obras? Es importante dejarle claro a la ciudadanía porque se está creando una expectativa de que todas estas vías van a ser intervenidas, pero no creo que esa cifra sea tan alta para hacer todas las intervenciones”.

El concejal Fernando Niño del partido Conservador solicitó a la Secretaría de Infraestructura el presupuesto detallado de las obras, debido a que en la licitación pública se agrupan por sistema de precios unitarios fijos y monto agotable, además señaló que la matriz que asigna los riesgos en la licitación pública SID-UAC-2021, por valor de $7.996.766.100.00 para obras de rehabilitación vial, que se adelanta en la UAC del distrito es una copia y pega de un proceso de la entidad ESU de Medellín.

David Caballero del partido Conservador, expresó su preocupación por las obras de los puestos de salud. “Usted tiene unos recursos que son del crédito, que son 22 mil millones de pesos y no se usan. Yo quisiera que usted nos diga realmente qué va a pasar con los hospitales porque yo antes de salvar vías quisiera salvar vidas”.

Luis Cassiani, concejal de Cambio Radical pidió un plan para salvar los canales de la ciudad de Cartagena “se hace necesario que esta intervención sea de tipo general en toda la ciudad para no tener esta problemática de inundaciones en Cartagena”.

Así mismo, Carlos Barrios de la bancada de Cambio Radical hizo un llamado al alcalde “su secretario general no ha radicado ningún proyecto ante el concejo y mientras la plata no esté incorporada no puede arrancar el trabajo de los hospitales, así tengamos licencia”.