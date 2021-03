Investigan si IPS en Medellín “coló” a administrativos en la vacunación

Tras la denuncia que dio a conocer El Colombiano sobre trabajadores de la IPS Coopsana quienes manifestaron que en la lista que circuló en la institución de la entidad sobre quienes serían las primeras personas en ser vacunadas no aparecían estos como priorizados pero si el personal administrativo, la IPS anunció que iniciará una investigación interna debido a que ellos enviaron la lista de todo su personal al Ministerio de Salud a través de la plataforma PISIS, pero cuando recibieron el nombre de los priorizados, evidenciaron la inconsistencia

“Esto no es un caso de colados, yo no le estoy echando la culpa a alguien, queríamos que en la primera entrega se vacunarán los médicos pero no se pudo, creo que aquí no hay mala intención ni de la IPS, ni del ente territorial ni del Ministerio de Salud sino que fue el error de un software”, afirmó Roger Bedoya, en conversación con Caracol Radio, el gerente de la identidad

Según el gerente a la IPS fueron entregadas 236 vacunas de las cuales el 24% fueron distribuidas al personal administrativo, la subsecretaría de Salud de Medellín, aseguró que es la IPS la que dice en qué línea está el personal médico, a través de la plataforma designada para ello por lo que la distribución se hace con base en esto:

“Coopsana nos entregó una base de datos de 700 colaboradores, cuando nosotros hicimos el cruce con la base de datos del ministerio solamente aparecían priorizados 236, les devolvimos el correo diciéndoles que esas eran las personas priorizadas en primera línea”, afirmó Natalia López, subsecretaria de Salud de Medellín

Por ahora se investiga si esto se trató de un error técnico de la plataforma del Ministerio de Salud o si por el contrario fue el la IPS la que suministró los datos del personal administrativo en primera línea sin priorizar al personal de salud