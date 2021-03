Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, jueves 11 de marzo

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

A través de un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP rechazó la indebida injerencia que durante varios meses mantuvo el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, sobre la línea editorial de noticias del canal de televisión público Telecafé.

Según la Flip, los llamados de atención comenzaron en octubre del 2020, cuando el gobernador cuestionó a Juan Manuel Lenis, periodista y director del sistema informativo de Telecafé. En esa oportunidad, Jaramillo reclamó que no se habían seguido sus instrucciones, refiriéndose a una nota que, según él, debía aparecer en el noticiero.

El periodista Juan Manuel Lenis y exdirector de noticias de Telecafé manifestó que lo único que tienen los periodistas es el prestigio y por presentó la queja ante la flip con chat y audios de las presiones que dice Él ejerció el mandatario, Cabe recordar que Lenis renunció a la dirección de noticias de Telecafé.

Jonatan Book director ejecutivo de la Flip en diálogo con Caracol Radio indicó que a raíz de estos hechos, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue esta conducta y tome las medidas necesarias. Así mismo le solicitan al gobernador una explicación pública sobre los hechos descritos.

Hasta el momento el gobernador del Quindío, no se ha pronunciado ante estas denuncias dadas a conocer por la Flip, que se dan en medio también de la renuncia de la gerente del canal regional Telecafé, Sandra Viviana Aristizábal Saleg.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En el departamento del Quindío, dos municipios están en alerta roja ellos son Salento y Córdoba y seis municipios en alerta naranja, Calarcá, Buenavista, Pijao, Génova, Circasia y Filandia, y Armenia en alerta amarilla por las lluvias y el riesgo de deslizamientos y creciente súbitas de los ríos

En el Quindío se cumple una semana de la creciente y avalancha del río verde que generó daños en las vías rurales de ese departamento, habitantes piden intervención urgente.

Y es que precisamente el jueves 4 de marzo es decir hace ocho días las lluvias provocaron una fuerte crecida del este afluente que generó daño en por los menos 7 puentes y la vía principal del municipio de Córdoba afectando la movilidad para los campesinos de la zona,

Carlos Arturo López habitante del sector asegura que luego de esta emergencia no hay soluciones y las vías están abandonadas

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En las últimas horas en consejo de gestión del riesgo se determinó que se necesitan al menos 1400 millones de pesos para la intervención de puentes y vías en el municipio de Córdoba,

También hay preocupación por el estado de un puente que comunica al corregimiento de quebrada negra con el municipio de Calarcá que amenaza riesgo de colapso, piden que se suspenda el tránsito para evitar una tragedia.

En medio de la temporada de lluvias, la zona rural en el Quindío ha registrado las mayores afectaciones en el servicio de energía

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, Jorge Iván Grisales, aseguró que registran 25 a 30 reportes diarios y que una vez conocen la contingencia realizan las labores respectivas. Otra de las situaciones que han dificultado el servicio es la afectación de las vías terciarias que impide la accesibilidad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

6321 vacunas contra el Covid 19 se han aplicado en el departamento del Quindío según datos de la secretaria de salud, de las cuales 3149 personas se han inmunizado en Armenia.

Las EPS comenzaron la vacunación de los adultos mayores de 80 años de edad en Armenia, la nueva EPS inmunizará a 6444 abuelos donde establecieron cinco puntos de vacunación

Ana María Mariscal gerente zonal de la Nueva EPS recordó que los adultos son agendados para ser vacunados cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, insistió en que no deben acercarse es estos puntos sino fueron llamados y citados para recibir la dosis.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El departamento del Quindío reportó 83 casos positivos para Covid-19 además se presentan dos fallecidos, una mujer de 96 años de edad en Armenia y otra dama de 55 años de edad en el municipio de Montenegro.

La Secretaría de Salud en compañía de Red Salud adelantaron jornada de tamizaje para la detección temprana del COVID -19 en el barrio La Patria donde efectuaron 39 pruebas de antígeno a la comunidad, de las cuales 3 de ellas arrojaron resultados positivos.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En Armenia, una mujer denunció ante la fiscalía al excompañero sentimental que a pesar de haber terminado la relación la sigue acosando a través de las redes sociales.

La denuncia es de Lina Giraldo que decidió publicar un video en la red social Instagram donde además mostró los chats y mensajes que le envía su exnovio con el que terminó hace un años donde utiliza palabras muy fuertes groseras y denigrantes, la joven manifestó que se demoró en denunciar por miedo y temor, pero ya lo demandó ante la fiscalía.

Desde la secretaria de familia del departamento ya se contactaron con esta mujer para asesorarla en su proceso de denuncia y brindarle protección mientras las autoridades investigativas adelantan el proceso contra este hombre.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Indignación por caso de violencia intrafamiliar en el centro de Armenia

En video quedó registrado el hecho en que dos menores de edad agreden física y verbalmente a su madre cabeza de hogar en la plaza de Bolívar de la ciudad. El coronel, José Luis Ramírez, comandante de la Policía del Quindío, dijo que el caso será atendido con comisaría de familia para tomar una decisión al respecto.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Polémica ha generado el proyecto de acuerdo 005 del 2021 “Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Armenia para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias” relacionado con la actualización de un estudio catastral del municipio, que tendrá una inversión total de $9.629 millones.

Precisamente el vocero de la veeduría Control Quindío, Álvaro Mejía, indicó que el debate de la corporación no fue el adecuado. Dijo que no desconoce la importancia de la actualización catastral pero que no es el momento ante las consecuencias económicas producto de la pandemia ya que habría un aumento en el impuesto predial.

El presidente del Concejo de Armenia, Javier Angulo, dijo que la actuación de la corporación fue legal. Destacó que las veedurías están en todo el derecho para manifestarse generando el debate propio de los temas de ciudad. Aclaró que están dispuestos a responder frente al tema invitó a los voceros participar de los debates.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Energía solar busca fortalecer la protección del medio ambiente en el Quindío

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, Jorge Iván Grisales, manifestó que es un proyecto integral que crecerá a medida que la tecnología avance. Fue enfático en afirmar que los costos son difíciles de determinar ya que cada solución es independiente.

Durante cinco días funcionarios de Corpocaldas y la CRQ realizan monitoreos de un ejemplar macho adulto del cóndor andino que sobrevuela el Valle de Cocora en Salento, Quindío con el fin de implantar en una de sus alas una placa de telemetría que permita localizarlo y recolectar información que aporte al desarrollo de acciones de conservación para esta especie.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La universidad Gran Colombia de Armenia ganó el Premio a la Responsabilidad Social otorgado por Camacol Regional Quindío

El rector de la Institución de educación superior, Jorge Alberto Quintero, señaló que el proyecto de prácticas sociales incluye los proyectos de aprendizaje y servicio, y el voluntariado en las que desarrollan acciones positivas con las comunidades en condición de vulnerabilidad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Después de más de un año sin abrir el telón, Teatro Azul en Armenia abre sus puertas desde hoy para presentar la obra “dignidad” que tendrá tres funciones, jueves, viernes y sábado a las 730 de la noche, con aforo controlado y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En deportes, este domingo 14 de marzo el Imdera iniciará el piloto de ciclovía en el occidente de Armenia en el sector que comprende la calle 21, entre el barrio Las Américas y el parque El Bosque que sería la tercera que suma a las ciclovías que continúan en el estadio centenario y en la avenida centenario.