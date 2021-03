Habrá apertura de compuertas del Lago Sochagota y embalse La Copa

Tras las fuertes lluvias presentadas en Boyacá las autoridades ambientales determinaron la apertura de compuertas del Lago Sochagota, darsena de regulación de aguas termales y el embalse de La Copa, los municipios de Paipa, Duitama, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa y Santa Rosa de Viterbo tendrán que abstenerse del consumo de agua proveniente del río Chicamocha.

Pilar Vega Ríos profesional especializado de la temática de gestión de riesgos de Corpoboyacá manifestó que: “Inicialmente se hace apertura del embalse de La Copa con el objetivo de contar con agua suficiente en el río Chicamoca, que vaya transitando un caudal que nos permita realizar una dilución adecuada de las aguas termo-minerales que se descargan de manera programada”.

Se dará apertura a las compuertas de la represa La Copa, por un tiempo de 24 horas, a partir del día lunes 8 de marzo a las 7 a.m. y hasta las 7 a.m. del día martes 9 de marzo, mientras que, en las compuertas del Lago Sochagota, para controlar el rebose, inicia el martes, 9 de marzo a las 7 a.m. y hasta las 7 a.m. del miércoles, 10 de marzo.