Vuelo de LATAM suspendió despegue en El Dorado por altercado entre pasajeros, aseguró la compañia

Un nuevo caso de alteración del orden en un vuelo comercial volvió a encender las alertas sobre el comportamiento de pasajeros en aeronaves. En la noche del viernes 13 de febrero de 2026, el vuelo LA4032 de LATAM Airlines, que cubría la ruta Bogotá–Rionegro, tuvo que interrumpir su protocolo de despegue en el Aeropuerto Internacional El Dorado pocos minutos después de la autorización de despegue en pista debido a un altercado entre viajeros.

El episodio se suma a otros hechos recientes registrados en terminales aéreas del país, donde situaciones de violencia han obligado a activar protocolos especiales de seguridad, así lo confirmo en su incidente la aerolínea.

En la tarde de este sábado, LATAM Airlines Colombia se pronunció oficialmente sobre lo ocurrido:

“LATAM Airlines Colombia informa que durante el vuelo LA4032 que cubría la ruta Bogotá–Medellín en la noche de ayer, se presentó una situación con un pasajero a bordo que requirió la activación de los protocolos establecidos por la compañía. La tripulación actuó conforme a los procedimientos, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del equipo” afirmo la aerolínea en su pronunciamiento.

La aerolínea agregó que, siguiendo los lineamientos correspondientes, se solicitó el acompañamiento de las autoridades competentes para el desembarque y que la operación se desarrolló de manera segura. También reiteró que la seguridad es un valor fundamental de su servicio.

Hasta el momento, la compañía no ha entregado información adicional sobre las causas específicas del incidente ni sobre posibles medidas adoptadas frente a los involucrados.

Lo que ocurrió a bordo, obligo a interrumpir el procedimiento de despegue

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales por pasajeros del vuelo, el piloto informó que se había activado el protocolo por la presencia de un pasajero “agresivo” que estaba poniendo en riesgo la seguridad de la tripulación y del resto de ocupantes.

Ante la situación, la tripulación decidió interrumpir el trayecto como medida preventiva. Pues la compañía precisó que la aeronave no alcanzó a despegar, sino que regresó a su posición en el aeropuerto El Dorado, donde se solicitó el acompañamiento de las autoridades competentes para el desembarque.

La operación se desarrolló de manera segura, pues acto de desembarque, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaron a la aeronave y retiraron a uno de los involucrados en el altercado para restablecer el orden. Algunos viajeros describieron el ambiente como tenso y de nerviosismo generalizado.

En plataformas como X, varios usuarios calificaron el episodio como “de película” y cuestionaron el comportamiento de quienes protagonizan este tipo de incidentes. Una usuaria escribió: “Falta de respeto por los demás pasajeros y pilotos. Yo estaría muerta, pero no de la risa, sino de puro miedo”.

Luego del procedimiento policial y la reorganización de la cabina, el vuelo retomó su itinerario hacia Rionegro una vez se verificó que las condiciones de seguridad eran adecuadas.

Finalmente, las autoridades no han informado si se abrirá una investigación formal ni si habrá sanciones adicionales contra la persona retirada del avión.